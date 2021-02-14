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В Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин

Новость на русском → Закарпатська область, Неділя 14 лютого 2021 09:32
В Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин Фото: в Україні є загроза сходження лавин (pixabay)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 14 лютого, в Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сніголавинна небезпека зберігається в горах Івано-Франківської, Закарпатської і Львівської областей.

"За інформацією Закарпатського обласного центру з гідрометеорології 13 - 14 лютого на високогір'ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (III рівень)", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, на вихідних в Україні снігопади відступлять, однак в ці дні вдарять сильні морози.

Крім того, через снігового циклону у Львівській області випало 90 сантиметрів снігу.

Додамо, що з 12 лютого в Україні різко похолодало. Вночі стовпчик термометра опуститься нижче 10 градусів морозу, на заході та півночі країни.

Раніше повідомлялося, що антициклон принесе в Україну сильне похолодання і нічні морози до 27 градусів.

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