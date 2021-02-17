У Карпатах оголосили третій рівень небезпеки: існує загроза сходження лавин

17 лютого на високогір'ї в Закарпатті та у горах Львівської області існує загроза сходження снігових лавин.

"17 лютого на високогір'ї Закарпатської області та у горах Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, у Карпатах на схилі гори Гемба тривають пошуки зниклого туриста. 13 лютого біля села Березники Свалявського району в Карпатах під час катання на лижах заблукали два жителі Києва. 14 лютого одного з них знайшли, його стан задовільний. Пошуки другого туриста тривають.

Нагадаємо, загалом у Карпатах 14 лютого проходили пошуки 12 туристів, усіх окрім одного знайшли. Вранці 14 лютого у Карпатах зберігалася загроза сходження снігових лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Сьогодні, 17 лютого, західні і деякі центральні регіони України накриють снігопади. Температура повітря в Україні вдень коливатиметься від -11 до +1, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -23.

Зазначимо, в Україні протягом тижня збережеться морозна погода, місцями очікується сніг.