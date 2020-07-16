ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Споживчі настрої українців різко погіршилися

Київ, Четвер 16 липня 2020 15:53
Споживчі настрої українців різко погіршилися
Фото: Ринок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживачі відчули погіршення матеріального становища за час карантину

Індекс споживчих настроїв в Україні в червні 2020 року склав 65,1 п. У порівнянні з травнем індекс упав на 11,2 п.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс поточного стану стабільний і складає 54,8. Індекс економічних очікувань у червні зменшився на 18,8 п. та склав 71,9.

У червні показник індексу очікуваної динаміки безробіття лишається стабільним і складає 153,2, що на 1,4 п. вище за показник минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань зріс до 183,0, що на 17,6 п. вище за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців трохи погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 6,2 п. - до значення 142,7.

Як зазначають аналітики Info Sapiens, у червні 2020 року порівняно до докарантинного березня 2020 року індекс споживчих настроїв втратив 8 відсоткових пунктів. Найбільшого падіння зазнав індекс оцінки поточного матеріального становища (на 14 в.п.). На 11 в.п. знизився індекс доцільності робити великі покупки.

"Таким чином, за час карантину споживачі відчули погіршення матеріального становища та стали більш обережними щодо великих покупок. Водночас індекс очікувань щодо майбутнього особистого доходу у червні залишився на рівні березня: споживачі сподіваються на повернення доходу на звичний рівень внаслідок відкриття економіки після карантину" - коментують аналітики Info Sapiens.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Info Sapiens, у червні 2020 року проблема нестачі грошей вперше стала головною для українців.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці червня більшість українців (53%) вважають, що економічна криза восени цього року може відбутися через некомпетентність влади.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України опроспотребители
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся