Промоутер Усика розповів про потенційний титульний бій українця

Поєдинок з британцем Чісорою може відбутись на початку 2020 року

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн висловився з приводу потенційного поєдинку українця Олександра Усика з британським супертяжем Дереком Чісорою, який можливий на початку 2020 року. Про це повідомляє Sky Sports.

За словами менеджера, боксери можуть не просто вийти на ринг, але і битися за повноцінний титул чемпіона світу за версією WBO.

"Я думаю, що бій з Усиком можливий. Вони можуть побитися в наступному році, в теорії навіть за титул чемпіона світу за версією WBO. Якщо ж поєдинок відбудеться в лютому, то Чісора і Усик розіграють статус обов'язкового претендента", - повідомив Едді Хірн.

Усик в статусі обов'язкового претендента на титул WBO у своєму наступному бою повинен битися з переможцем реваншу між Енді Руїсом і Ентоні Джошуа, але існує ймовірність того, що чемпіон відмовиться проводити обов'язковий захист. У першому бою американець сенсаційно нокаутував британця і відібрав у нього титули чемпіона світу WBO, WBA і IBF.

Зазначимо, що Чісора провів свій останній бій за титул інтерконтинентального чемпіона WBO 26 жовтня і переміг Девіда Прайса технічним нокаутом. У свою чергу, Усик дебютував в суперважкій вазі 12 жовтня, достроково перемігши американського боксера Чазза Уїзерспуна.