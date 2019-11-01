Промоутер Усика рассказал про потенциальный титульный бой украинца

--

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался по поводу потенциального поединка украинца Александра Усика с британским супертяжеловесом Дереком Чисорой, который возможен в начале 2020 года. Об этом сообщает Sky Sports.

Со слов менеджера, боксеры могут не просто выйти на ринг, но и сразиться за полноценный титул чемпиона мира по версии WBO.

"Я думаю, что бой с Усиком возможен. Они могут подраться в следующем году, в теории даже за титул чемпиона мира по версии WBO. Если же поединок состоится в феврале, то Чисора и Усик разыграют статус обязательного претендента", - сообщил Эдди Хирн.

Усик в статусе обязательного претендента на титул WBO в своем следующем бою должен драться с победителем реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа, но существует вероятность того, что чемпион откажется проводить обязательную защиту. В первом бою американец сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него титулы чемпиона мира WBO, WBA и IBF.

Отметим, что Чисора провел свой последний бой за титул интерконтинентального чемпиона WBO 26 октября и победил Девида Прайса техническим нокаутом. В свою очередь, Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября, досрочно победив американского боксера Чазза Уизерспуна.