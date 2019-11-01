ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Промоутер Усика рассказал про потенциальный титульный бой украинца

Новости » Спорт     01.11.2019 - 12:55
Промоутер Усика рассказал про потенциальный титульный бой украинца

--

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался по поводу потенциального поединка украинца Александра Усика с британским супертяжеловесом Дереком Чисорой, который возможен в начале 2020 года. Об этом сообщает Sky Sports.

Со слов менеджера, боксеры могут не просто выйти на ринг, но и сразиться за полноценный титул чемпиона мира по версии WBO.

"Я думаю, что бой с Усиком возможен. Они могут подраться в следующем году, в теории даже за титул чемпиона мира по версии WBO. Если же поединок состоится в феврале, то Чисора и Усик разыграют статус обязательного претендента", - сообщил Эдди Хирн.

Усик в статусе обязательного претендента на титул WBO в своем следующем бою должен драться с победителем реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа, но существует вероятность того, что чемпион откажется проводить обязательную защиту. В первом бою американец сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него титулы чемпиона мира WBO, WBA и IBF.

Отметим, что Чисора провел свой последний бой за титул интерконтинентального чемпиона WBO 26 октября и победил Девида Прайса техническим нокаутом. В свою очередь, Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября, досрочно победив американского боксера Чазза Уизерспуна.

Усик вошел в топ-5 рейтинга супертяжеловесов мира по версии WBС Усик хочет в следующем бою драться за титул чемпиона мира, - промоутер
Новости Украины Александр УсикбойБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь