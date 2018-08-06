Промоутер назвав орієнтовну дату бою Усик - Белью

В цей же день свій поєдинок проведе інший український боксер

Британський промоутер Едді Хирн, що представляє інтереси Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО), повідомив, що поєдинок його боксера проти абсолютного чемпіона світу у важкій вазі українця Олександра Усика (15-0, 11 КО) відбудеться 10 листопада. У коментарі IFL TV він заявив, що ця дата влаштовує обидві сторони.

"10 листопада. У одну ніч з поєдинком між Деніелом Джейкобс і Сергієм Дерев'янченко. У нас є кілька варіантів, хто може прийняти бій", - зазначив Хирн.

В цей же день свій бій проведе інший український боксер, Сергій Дерев'янченко, який зійдеться з американцем Денієлем Джейкобс за вакантний титул IBF в середній вазі.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація (WBO) привласнила абсолютному чемпіонові світу українцеві Олександру Усику статус суперчемпіона в суперважкому дивізіоні.