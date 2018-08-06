Промоутер назвал ориентировочную дату боя Усик - Беллью

В этот же день свой поединок проведет другой украинский боксер

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Тони Беллью (30-2-1, 20 КО), сообщил, что поединок его боксера против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика (15-0, 11 КО) состоится 10 ноября. В комментарии IFL TV он заявил, что эта дата устраивает обе стороны.

"10 ноября. В одну ночь с поединком между Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Деревянченко. У нас есть несколько вариантов, кто может принять бой", - отметил Хирн.

В этот же день свой бой проведет другой украинский боксер, Сергей Деревянченко, который сойдется с американцем Дэниелем Джейкобсом за вакантный титул IBF в среднем весе.

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) присвоила абсолютному чемпиону мира украинцу Александру Усику статус суперчемпиона в супертяжелом дивизионе.