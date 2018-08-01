Усик отримав статус суперчемпіона WВО

Українець провів захист цього пояса п'ять разів

Всесвітня боксерська організація (WBO) присвоїла абсолютному чемпіону світу українцеві Олександру Усику статус суперчемпіона в суперважкому дивізіоні. Про це повідомляє talkSPORT.

Пояс WBO став першим в кар'єрі Усика, який він завоював у вересні 2016, побивши поляка Кшиштофа Гловацьки.

Після цього українець п'ять разів провів захист пояса і додав до нього титули WBC, WBA і IBF. В результаті, WBO ухвалила рішення нагородити його особливим званням.

"Голосування вже відбулося і Усик став суперчемпіоном. Він отримає спеціальний пояс. Також, ґрунтуючись на правилах WBO, його промоутер може звернутися в чемпіонський комітет з проханням зробити Усика обов'язковим претендентом на пояс в суперважкій вазі", - сказав один з представників WBO.

У статусі суперчемпіона Усик в будь-який час може стати обов'язковим претендентом на пояс дивізіоном нижче або вище. Він може скористатися цим правом щодо Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО), який володіє поясом WBO в суперважкій вазі.

Нагадаємо, раніше британський промоутер Едді Хирн розповів про можливий боксерському поєдинку свого клієнта Ентоні Джошуа з Олександром Усиком.