Без промышленности не будет обороны: металлурги призвали правительство спасти отрасль

По мнению Федерации, главной причиной кризиса стало блокирование морского экспорта из-за атак РФ на портовую инфраструктуру.

Альтернативные маршруты через Дунай и западные переходы не способны полностью компенсировать морскую логистику из-за более высокой стоимости и ограниченной пропускной способности.

"Только полная и безусловная разблокировка портов для всех грузов спасет ситуацию", - отмечают металлурги.

Дополнительным ударом Федерация называет повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" на 30%.

В заявлении отмечается, что на производство одной тонны металлопродукции необходимо перевезти около трех тонн сырья, поэтому подорожание железнодорожной логистики существенно увеличивает себестоимость украинской продукции.

Федерация призывает государство полностью разблокировать морские порты, упразднить повышение тарифов "Укрзализныци", временно снизить налоговую нагрузку на предприятия и работников, а также вместе с международными партнерами запустить механизмы страхования военных рисков и компенсации дополнительных логистических расходов.

"Сохраненная металлургия - это сохранившаяся экономика и долгосрочная способность государства оказывать достойное сопротивление коварному врагу", - говорится в заявлении.