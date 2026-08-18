Без промисловості не буде оборони: металурги закликали уряд врятувати галузь

На думку Федерації, головною причиною кризи стало блокування морського експорту через атаки РФ на портову інфраструктуру.

Альтернативні маршрути через Дунай та західні переходи не здатні повністю компенсувати морську логістику через вищу вартість і обмежену пропускну спроможність.

"Тільки повне і безумовне розблокування портів для всіх вантажів врятує ситуацію", - наголошують металурги.

Додатковим ударом Федерація називає підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 30%.

У заяві зазначається, що на виробництво 1 тонни металопродукції необхідно перевезти близько 3 тонн сировини, тому подорожчання залізничної логістики суттєво збільшує собівартість української продукції.

Федерація закликає державу повністю розблокувати морські порти, скасувати підвищення тарифів "Укрзалізниці", тимчасово знизити податкове навантаження на підприємства та працівників, а також разом із міжнародними партнерами запустити механізми страхування воєнних ризиків і компенсації додаткових логістичних витрат.

"Збережена металургія - це збережена економіка і довгострокова здатність держави чинити гідний спротив підступному ворогу", - сказано у заяві.