В Львовской и Хмельницкой областях были слышны взрывы, работает ПВО

В Львовской и Хмельницкой областях были слышны взрывы сегодня ночью, 24 марта. В регионах предупреждали об угрозе атаки ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого и " Суспільне ".

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в регионы находятся под атакой вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед". Так, группа ударных беспилотников движется у направлении Стрыйского района Львовской области.

"Во Львовской области работает ПВО! Напоминаю, ничего не снимаем и нигде не выкладываем", - отметил глава Львовской ОВА.

Атака беспилотников 24 марта

Российские войска в ночь с 23 на 24 марта запустили несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с северного и южного направлений. В Воздушных силах ВСУ об угрозе атаки дронов предупреждали жителей южных и центральных регионов, позже угроза распространилась и на западные области.

Ранее в Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы, после которых в некоторых районах города наблюдались перебои со светом и водоснабжением.

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