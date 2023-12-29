Пролет ракеты РФ над Польшей: главу российской дипмиссии вызвали "на ковер"

Министерство иностранных дел Польши вызвало "на ковер" поверенного в делах России Андрея Ордаша. Это произошло из-за того, что российская ракета нарушила воздушное пространство Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Польши.

Как отметили в ведомстве, Ордаша вызвал заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский.

Чиновник вручил российскому дипломату ноту протеста, в которой Польша потребовала объяснений по поводу инцидента с нарушением воздушного пространства страны крылатой ракетой.

Также Польша подчеркнула, что подобные действия должны прекратиться.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 29 декабря, российские оккупанты запустили по Украине более 150 воздушных целей, в том числе и ракеты.

Во время атаки стало известно, что воздушное пространство Польши нарушил неопознанный объект. Позже выяснилось, что это была российская ракета.

В связи с инцидентом в стране президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными.

По словам командующего польскими оперативными вооруженными силами генерал-майора Мацея Клиша, ракета находилась в воздушном пространстве страны около 3 минут.