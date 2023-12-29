Пролет ракеты РФ над Польшей: главу российской дипмиссии вызвали "на ковер"
Министерство иностранных дел Польши вызвало "на ковер" поверенного в делах России Андрея Ордаша. Это произошло из-за того, что российская ракета нарушила воздушное пространство Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Польши.
Как отметили в ведомстве, Ордаша вызвал заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский.
Чиновник вручил российскому дипломату ноту протеста, в которой Польша потребовала объяснений по поводу инцидента с нарушением воздушного пространства страны крылатой ракетой.
Также Польша подчеркнула, что подобные действия должны прекратиться.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 29 декабря, российские оккупанты запустили по Украине более 150 воздушных целей, в том числе и ракеты.
Во время атаки стало известно, что воздушное пространство Польши нарушил неопознанный объект. Позже выяснилось, что это была российская ракета.
В связи с инцидентом в стране президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными.
По словам командующего польскими оперативными вооруженными силами генерал-майора Мацея Клиша, ракета находилась в воздушном пространстве страны около 3 минут.
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