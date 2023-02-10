Пролет ракет РФ над Румынией и Молдовой: появилась реакция США

Соединенные Штаты Америки пока не фиксируют какой-либо угрозы для Румынии и Молдовы после того, как в их воздушном пространстве были обнаружены российские ракеты.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель.

Он отметил, что "нет никаких признаков российской военной угрозы" Молдове или Румынии после того, как появились слухи о возможной реакции НАТО на пролет ракет в румынском воздушном пространстве, пишет издание.

"Мы поддерживаем тесный контакт и связь с нашими молдавскими партнерами и румынскими союзниками", - добавил Патель.