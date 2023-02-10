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Пролет ракет РФ над Румынией и Молдовой: появилась реакция США

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Вашингтон, Пятница 10 февраля 2023 23:14
Пролет ракет РФ над Румынией и Молдовой: появилась реакция США Фото: Ведант Патель, заместитель пресс-секретаря Госдепа США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки пока не фиксируют какой-либо угрозы для Румынии и Молдовы после того, как в их воздушном пространстве были обнаружены российские ракеты.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель.

Он отметил, что "нет никаких признаков российской военной угрозы" Молдове или Румынии после того, как появились слухи о возможной реакции НАТО на пролет ракет в румынском воздушном пространстве, пишет издание.

"Мы поддерживаем тесный контакт и связь с нашими молдавскими партнерами и румынскими союзниками", - добавил Патель.

Напомним, ранее стало известно, что россияне сегодня, 10 февраля, в очередной раз массированно обстреляли Украину.

Во время вражеской атаки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что несколько ракет РФ пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Бухарест эту информацию отрицает.

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