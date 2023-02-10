ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Проліт ракет РФ над Румунією та Молдовою: з'явилася реакція США

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 10 лютого 2023 23:14
Проліт ракет РФ над Румунією та Молдовою: з'явилася реакція США Фото: Ведант Патель, заступник прессекретаря Держдепу США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки поки не фіксують будь-якої загрози для Румунії та Молдови після того, як у їхньому повітряному просторі було виявлено російські ракети.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив заступник прессекретаря Держдепу США Ведант Патель.

Він зазначив, що "немає жодних ознак російської військової загрози" Молдові чи Румунії після того, як з'явилися чутки про можливу реакцію НАТО на проліт ракет у румунському повітряному просторі, пише видання.

"Ми підтримуємо тісний контакт та зв'язок з нашими молдавськими партнерами та румунськими союзниками", - додав Патель.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни сьогодні, 10 лютого, вкотре масово обстріляли Україну.

Під час ворожої атаки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що кілька ракет РФ перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Бухарест цю інформацію заперечує.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Румунія Молдова Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм