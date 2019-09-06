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Рябошапка звільнив прокурорів восьми областей

Новини » Політика    06.09.2019 - 16:59
Рябошапка звільнив прокурорів восьми областей
Фото: Руслан Рябошапка (facebook.com/NAZKgov)

Генеральний прокурор підписав накази про їх звільнення

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка своїм наказом звільнив з посад прокурорів восьми областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Повідомляється, що свої посади втратили прокурори переважно із західних областей країни.

"На підставі статті 9 і 41 Закону України" Про прокуратуру ", Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 6 вересня 2019 звільнив з посад прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 вересня Рябошапка звільнив прокурорів з 4 областей. Зокрема, роботу втратили прокурори Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

У четвер, 5 вересня Рябошапка підписав наказ про призначення Віталія Касько першим заступником генерального прокурора, який з 2014 по 2016 рік уже займав аналогічну посаду, але потім звільнився.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прокурор Запорізької області Валерій Романов написав заяву про звільнення. Це сталося після представлення нового губернатора Запорізької області.

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