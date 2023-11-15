Прокуроры просят снова арестовать главу Тернопольского облсовета

В САП отмечают, что Головко неоднократно нарушал обязательства, которые возложили на него после внесения залога в размере более 805 тысяч гривен.

Также неявка Головко на судебное заседание 25 октября привела к тому, что срок действия процессуальных обязанностей истек, поскольку без подозреваемого невозможно проводить заседание.

"Учитывая это, прокурор настаивает на применении более строгой меры пресечения - содержание под стражей, а также взыскать в доход государства залога, который был внесен за подозреваемого - более 805 тысяч гривен", - добавили в ведомстве.

Дело Головко

Напомним, 26 июня сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко.

По данным правоохранителей, Головко и еще несколько чиновников требовали у бизнесмена из Тернополя предоставить деньги за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского областного совета.

Уже 28 июня суд избрал чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. На следующий день залог внесли.