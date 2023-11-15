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Прокуроры просят снова арестовать главу Тернопольского облсовета

Фото: Михаил Головко, глава Тернопольского облсовета (facebook.com/mihaylo.holovko)
Автор: Иван Носальский

Прокуроры обратились в суд с просьбой изменить меру пресечения бывшему главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины в Facebook.

В САП отмечают, что Головко неоднократно нарушал обязательства, которые возложили на него после внесения залога в размере более 805 тысяч гривен. 

Также неявка Головко на судебное заседание 25 октября привела к тому, что срок действия процессуальных обязанностей истек, поскольку без подозреваемого невозможно проводить заседание. 

"Учитывая это, прокурор настаивает на применении более строгой меры пресечения - содержание под стражей, а также взыскать в доход государства залога, который был внесен за подозреваемого - более 805 тысяч гривен", - добавили в ведомстве. 

Дело Головко

Напомним, 26 июня сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко

По данным правоохранителей, Головко и еще несколько чиновников требовали у бизнесмена из Тернополя предоставить деньги за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского областного совета.

Уже 28 июня суд избрал чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.  На следующий день залог внесли. 

 

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ТернопольСАПСудМера пресечения