Прокурори просять знову заарештувати голову Тернопільської облради

У САП зазначають, що Головко неодноразово порушував зобов'язання, які поклали на нього після внесення застави у розмірі понад 805 тисяч гривень.

Також неявка Головка на судове засідання 25 жовтня призвела до того, що термін дії процесуальних обов'язків минув, оскільки без підозрюваного неможливо проводити засідання.

"З огляду на це прокурор наполягає на застосуванні більш суворого запобіжного заходу - утримання під вартою, а також стягнути в дохід держави заставу, яка була внесена за підозрюваного - понад 805 тисяч гривень", - додали у відомстві.

Справа Головка

Нагадаємо, 26 червня співробітники Національного антикорупційного бюро затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

За даними правоохоронців, Головко та ще кілька чиновників вимагали у бізнесмена з Тернополя надати гроші за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.

Вже 28 червня суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наступного дня заставу внесли.