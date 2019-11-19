Прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Насирова

Фото: Роман Насиров (УНІАН)

Наступне засідання відбудеться 3 грудня о 10:00

Вищий антикорупційний суд у вівторок, 19 листопада, провів перше повноцінне засідання у справі колишнього голови Державної фіскальної служби (ГФС) Романа Насирова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як повідомляється, на засідання прокурор САП зачитав обвинувальний акт Насирову. Також обидві сторони встигли виступити зі вступною промовою, після чого колегія суддів визначила порядок і обсяг дослідження доказів у справі.

Наступне засідання відбудеться 3 грудня о 10:00.

Нагадаємо, 8 листопада у Вищому антикорупційному суді почалося підготовче судове засідання у справі екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насирова.

Як відомо, стосовно Романа Насирова ведеться судовий розгляд. Насиров підозрюється у зловживанні службовим становищем, надання недостовірної інформації при декларуванні майна і доходів, а також в нанесенні державі збитків в особливо великих розмірах.

Раніше Касаційний адміністративний суд Верховний суд України скасував рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися на користь екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насирова.