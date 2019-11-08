ВАКС почав розглядати справу Насірова

Фото: Роман Насиров (УНІАН)

В ВАКС почалося підготовче судове засідання у справі екс-глави ДФС України

У Вищому антикорупційному суді почалося підготовче судове засідання у справі колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Судової влади України.

Повідомляється, що дії Насірова кваліфіковані за частиною другою статті 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України та частини другої статті 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Як відомо, стосовно колишнього глави ДФС ведеться судовий розгляд. Насіров підозрюється у зловживанні службовим становищем, надання недостовірної інформації при декларуванні майна і доходів, а також в нанесенні державі збитків в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, Касаційний адміністративний суд Верховний суд України скасував рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися на користь екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Також РБК-Україна повідомляло, що суд відновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.