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Прокурор огласил обвинительный акт по делу Насирова

Новости » Политика     19.11.2019 - 21:33
Прокурор огласил обвинительный акт по делу Насирова
Фото: Роман Насиров (УНИАН)

Следующее заседание состоится 3 декабря в 10:00

Высший антикоррупционный суд во вторник, 19 ноября, провел первое полноценное заседание по делу бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как сообщается, на заседание прокурор САП зачитал обвинительный акт Насирову. Также обе стороны успели выступить со вступительной речью, после чего коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств в деле.

Следующее заседание состоится 3 декабря в 10:00.

Напомним, 8 ноября в Высшем антикоррупционном суде началось подготовительное судебное заседание по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Как известно, в отношении Романа Насирова ведется судебное разбирательство. Насиров подозревается в злоупотреблении служебным положением, предоставлении недостоверной информации при декларировании имущества и доходов, а также в нанесении государству ущерба в особо крупных размерах.

Ранее Кассационный административный суд Верховный суд Украины отменил решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

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Новости Украины Судобвинительный актРоман НасировГФС
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