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Британський суд запросив у США документи екстрадиції Ассанжа

Новини » Суспільство    02.05.2019 - 18:16
Британський суд запросив у США документи екстрадиції Ассанжа
Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Суддя призначив наступне слухання на 30 травня

Вестмінстерський магістратський суд затребував документи з США щодо екстрадиції засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Про це повідомляє The Guardian.

Суддя Майкл Сноу призначив наступне слухання на 30 травня і постановив, що розширене засідання пройде 12 червня. Він додав, що до червня Ассанж повинен отримати усі документи з США. Суддя також заявив засновнику WikiLeaks, що може погодитися на його екстрадицію в Сполучені Штати.

"Я не хочу бути екстрадованим за журналістську діяльність, яка завоювала дуже багато нагород і захистила дуже багато людей", - сказав Ассанж по відеозв'язку з в'язниці Бельмарш.

Нагадаємо, за словами одного засновника Wikileaks Лаурі Лава, здоров'я Ассанжа "швидко погіршувався" до арешту.

11 квітня у Лондоні затримали Ассанжа - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасувала рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

1 травня засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа засудили майже до року в'язниці за порушення умов виходу під заставу. Засновник Wikileaks після виходу під заставу у 2012 році протягом семи років переховувався в посольстві Еквадору в Британії, щоб уникнути екстрадиції у Швецію, де його звинуватили у зґвалтуванні.

РБК-Україна писало, що організація WikiLeaks заявила, що у них є сумніви об'єктивності майбутнього суду з екстрадиції в США її засновника Джуліана Ассанжа.

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