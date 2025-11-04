RU

В НАБУ заявили об обысках у детектива, который расследовал ряд резонансных дел

Иллюстративное фото:
Автор: Наталья Кава

Сегодня, около трех часов ночи, прокуроры Офиса генерального прокурора вместе со спецназовцами провели обыск у сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в пресс-службе НАБУ.

"К сотруднику НАБУ была применена физическая сила. О каком-либо подозрении сотруднику не сообщалось", - заявили в НАБУ.

Обыск, как утверждается, состоялся без решения суда и может быть связан с профессиональной деятельностью работника, который участвует в документировании ряда коррупционных дел и действует в рамках законодательства Украины.

Также известно, что накануне обыска за сотрудником НАБУ осуществлялось негласное наблюдение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, причастные к проведению ночных следственных действий.

 

Ограничение полномочий НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла закон, который существенно сужает полномочия НАБУ и САП, одновременно расширяя роль генерального прокурора. Президент Владимир Зеленский подписал документ в тот же день, и уже 23 июля он вступил в силу.

Принятие закона вызвало значительный общественный резонанс - в нескольких украинских городах прошли акции протеста.

Уже на следующий день, 24 июля, президент подал в парламент новый законопроект, направленный на обеспечение независимости НАБУ и САП, а также недопущение влияния России на антикоррупционные органы.

Согласно инициативе, сотрудники НАБУ и ряда других правоохранительных структур, которые имеют доступ к государственной тайне, должны будут проходить полиграф минимум раз в два года.

