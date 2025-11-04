В НАБУ заявили об обысках у детектива, который расследовал ряд резонансных дел

"К сотруднику НАБУ была применена физическая сила. О каком-либо подозрении сотруднику не сообщалось", - заявили в НАБУ.

Обыск, как утверждается, состоялся без решения суда и может быть связан с профессиональной деятельностью работника, который участвует в документировании ряда коррупционных дел и действует в рамках законодательства Украины.

Также известно, что накануне обыска за сотрудником НАБУ осуществлялось негласное наблюдение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, причастные к проведению ночных следственных действий.