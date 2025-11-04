У НАБУ заявили про обшуки у детектива, який розслідував низку резонансних справ

"До співробітника НАБУ було застосовано фізичну силу. Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялось", - заявили у НАБУ.

Обшук, як стверджується, відбувся без ухвали суду та може бути пов’язаний із професійною діяльністю працівника, який бере участь у документуванні низки корупційних справ і діє в межах законодавства України.

Також відомо, що напередодні обшуку за співробітником НАБУ здійснювалося негласне спостереження. Наразі встановлюються всі обставини події та особи, причетні до проведення нічних слідчих дій.