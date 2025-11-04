У НАБУ заявили про обшуки у детектива, який розслідував низку резонансних справ

Сьогодні, близько третьої години ночі, прокурори Офісу генерального прокурора разом зі спецпризначенцями провели обшук у співробітника Національного антикорупційного бюро України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у прес-службі НАБУ.
"До співробітника НАБУ було застосовано фізичну силу. Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялось", - заявили у НАБУ.
Обшук, як стверджується, відбувся без ухвали суду та може бути пов’язаний із професійною діяльністю працівника, який бере участь у документуванні низки корупційних справ і діє в межах законодавства України.
Також відомо, що напередодні обшуку за співробітником НАБУ здійснювалося негласне спостереження. Наразі встановлюються всі обставини події та особи, причетні до проведення нічних слідчих дій.
22 липня Верховна Рада ухвалила закон, який суттєво звужує повноваження НАБУ та САП, водночас розширюючи роль генерального прокурора. Президент Володимир Зеленський підписав документ того ж дня, і вже 23 липня він набув чинності.
Прийняття закону спричинило значний суспільний резонанс - у кількох українських містах пройшли акції протесту.
Вже наступного дня, 24 липня, президент подав до парламенту новий законопроєкт, спрямований на забезпечення незалежності НАБУ і САП, а також недопущення впливу Росії на антикорупційні органи.
Згідно з ініціативою, співробітники НАБУ та низки інших правоохоронних структур, які мають доступ до державної таємниці, повинні будуть проходити поліграф щонайменше раз на два роки.