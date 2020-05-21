Прокуратура просить суд повернути Кожару в СІЗО

Прокуратура Київської області подала до суду апеляційну скаргу, в якій просить про утримання колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари під вартою без можливості внесення застави. Раніше він вийшов зі слідчого ізолятору.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Проте поки не відомо, коли відбудеться розгляд апеляції.

Зазначимо, 21 травня стало відомо, що Леонід Кожара, якого підозрюють у вбивстві колишнього генерального директора каналу "Інтер" Сергія Старицького, вийшов з СІЗО, внісши всю суму застави.

Нагадаємо, 25 березня співробітники поліції затримали Леоніда Кожару за підозрою у вбивстві Сергія Старицького. Спочатку смерть Старицького розслідувалася як самогубство. Інцидент стався в житло Кожари в селі Чайки, в момент пострілу Кожара і його дружина нібито знаходилися в інших кімнатах.

Пізніше на суді у справі Леоніда Кожари його дружина заявила про причетність до вбивства колишнього гендиректора "Інтера". За словами адвоката, Марина Козерод нібито намагалася відібрати пістолет у Старицького. 10 квітня їй повідомили про підозру за завідомо неправдиві показання у справі.

15 квітня Шевченківський райсуд Києва відпустив Марину Козерод під особисте зобов'язання. Вона зобов'язалася не залишати Київську область, а також інформувати поліцію про зміну місця проживання.