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Прокуратура просить для Павловського арешту без права на заставу

Новини » Суспільство     21.01.2020 - 17:29
Прокуратура просить для Павловського арешту без права на заставу
Фото: Ігор Павловський (facebook.com graty me)

Прокуратура просить запобіжний захід у вигляді арешту на 65 діб

Прокуратура просить обрати для фігуранта справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського запобіжний захід у вигляді арешту на 65 діб без можливості внесення застави. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Про відповідне клопотання заявила сторона обвинувачення на засіданні Печерського райсуду міста Києва.

"Вважаю за необхідне обрання підозрюваному Павловському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 65 днів без визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави", - заявив прокурор.

Представник сторони обвинувачення наголосив, що Павловський "може переховуватись від органів досудового розслідування і перешкоджати кримінальному розслідуванню, незаконно впливати на потерпілих свідків та інших підозрюваних".

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва почав розгляд обрання запобіжного заходу колишньому помічнику нардепа Ігорю Павловському, який є фігурантом справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Зазначимо, вчора Павловський був затриманий в ході спецоперації в Херсоні. Правоохоронні органи провели обшуки у Херсоні для припинення діяльності злочинної організації.

Додамо, що Павловський проходить по справі Гандзюк як підозрюваний в організації вбивства. Виконавці вже отримали вирок. Сьогодні ще існує один підозрюваний в замовленні вбивства активістки - голова Херсонської облради Владислав Мангер.

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