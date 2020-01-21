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Справа Гандзюк: почався суд над Павловським

Новини » Суспільство     21.01.2020 - 15:37
Справа Гандзюк: почався суд над Павловським
Фото: Ігор Павловський (скріншот відео)

Павловського затримали в Херсоні ході спецоперації

Печерський районний суд Києва почав розгляд обрання запобіжного заходу колишньому помічнику нардепа Ігорю Павловському, який є фігурантом справи про вбивство Катерини Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що суд на Павловським мав був початись о 12:00, але його перенесли на 15:00 через відсутність підозрюваного.

Судове засідання почалось тільки в 15:35.

Зазначимо, вчора Павловський був затриманий в ході спецоперації в Херсоні. Правоохоронні органи провели обшуки у Херсоні для припинення діяльності злочинної організації.

Додамо, що Павловський проходить по справі Гандзюк як підозрюваний в організації вбивства. Виконавці вже отримали вирок. Сьогодні ще існує один підозрюваний в замовленні вбивства активістки - голова Херсонського облради Владислав Мангер.

РБК-Україна писало, що 2 травня 2019 року підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт з обов'язком носити браслет.

10 листопада 2018 року колишнього помічника депутата Верховної ради Миколи Паламарчука Ігоря Павловського заарештували у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

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