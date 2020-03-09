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У Нідерландах почався судовий процес у справі MH17

Новини » Політика     09.03.2020 - 11:03
У Нідерландах почався судовий процес у справі MH17
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

В 2014 році на Донбасі був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17

У Нідерландах розпочалось перше судове засідання щодо підозрюваних у справі збиття літака рейсу МН17. Про це повідомляє видання NOS.

На лаві підсудних троє громадян Росії і один українець - Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.

Очікується, що слухання будуть проходити з 9 по 13 березня, з 23 по 27 березня, з 8 червня по 3 липня, з 31 серпня по 13 листопада і з 1 лютого по 26 березня 2021 року. Разом з тим, не виключено, що засідання можуть скасовуватися або переноситися.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту. Літак виконував рейс "Амстердам - Куала-Лумпур". Більшість загиблих - 196 осіб - були громадянами Нідерландів.

Зазначимо, Державний департамент США вітає початок кримінального процесу в Нідерландах у справі про збиття рейсу MH17 компанії Malaysia Airlines.

У зовнішньополітичному відомстві США нагадали про резолюцію Ради Безпеки ООН, відповідно до якої понести відповідальність мусять усі винні особи.

Додамо, кримінальна справа щодо авіакатастрофи MH17 на Донбасі містить близько 36 тисяч сторінок.

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