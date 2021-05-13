Прокуратура пояснила масштабні обшуки в структурах КМДА викриттям корупційних схем

У наглядовому відомстві зазначили, що 11 і 12 травня обшуки пройшли в приміщеннях муніципальних підприємств, відділах КМДА, у відділеннях контрактних структур і за місцем проживання фігурантів кримінальних справ.

"Обшуки проводилися в комунальному Союзі "Київзеленбуд", корпорації "Київавтодор", департаментах соціальної політики, міського будівництва та архітектури, земельних ресурсів КМДА, комунальному підприємстві "Київмісвітло", - уточнили в прокуратурі.

Кримінальні виробництва, в рамках яких проводилися обшуки, матиме в собі: незаконне складання бюджету, умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, незаконні побори з підприємців, "кришування" нелегального бізнесу.

"У ході розслідування правоохоронні органи провели копітку роботу зі збору інформації, викриття та аналізу схем, зв'язків, контактів і учасників", - додали в прокуратурі.

Підкреслюється, що за підсумками цієї роботи було прийнято рішення провести обшуки для виявлення і вилучення первинних фінансових документів, чорнових записів і інших речових доказів.

Як тільки правоохоронці отримали інформацію про причетність окремих підрозділів і комунальних служб КМДА до злочинних схем було прийнято рішення одночасно провести слідчі дії за цими кримінальними справами. "Це дозволило уникнути витоку інформації і досягти очікуваного процесуального результату", - зазначили у відомстві.

На сьогодні повідомлення про підозру отримали 11 осіб, в тому числі діючі керівники і співробітники департаментів КМДА, комунальних служб і підрядників.

"Наголошуємо, що метою слідчих дій є викриття фінансового шахрайства з державними коштами та притягнення до кримінальної відповідальності людей, яких крадуть", - резюмували в прокуратурі.