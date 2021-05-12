ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ДФС проводить обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА

Новость на русском →
Київ, Середа 12 травня 2021 14:20
ДФС проводить обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА Фото: ДФС проводить обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА (interfax.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Державна фіскальна служба під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводить обшуки в департаменті земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з наявною інформацією, директор одного зі столичних підприємств не уклав договір оренди земельної ділянки, що перебуває у віданні КМДА.

Йдеться про несплату податків розміром близько 20 млн грн.

Правоохоронці підозрюють посадовця КМДА у сприянні скоєнню злочину. Керівник підприємства переховується від органів досудового розслідування.

Нагадаємо, вчора правоохоронці проводили обшуки у комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" у справі про ухилення від податків при реконструкції столичних парків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика ДФС КМДА обшук
NEWS
Ракетний корабель Росії помітили біля українського узбережжя
Ракетний корабель Росії помітили біля українського узбережжя
DAILY
"Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає