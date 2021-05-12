ДФС проводить обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА
Фото: ДФС проводить обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА (interfax.com.ua)
Державна фіскальна служба під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводить обшуки в департаменті земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Згідно з наявною інформацією, директор одного зі столичних підприємств не уклав договір оренди земельної ділянки, що перебуває у віданні КМДА.
Йдеться про несплату податків розміром близько 20 млн грн.
Правоохоронці підозрюють посадовця КМДА у сприянні скоєнню злочину. Керівник підприємства переховується від органів досудового розслідування.
Нагадаємо, вчора правоохоронці проводили обшуки у комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" у справі про ухилення від податків при реконструкції столичних парків.