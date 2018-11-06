Суд у справі Крисіна знову оголосив перерву

Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна)

Розгляд справи Крисіна продовжиться 12 листопада

Дарницький районний суд Києва в черговий раз оголосив перерву у підготовчому засіданні по справі Юрія Крисіна, який підозрюється у причетності до тортур учасників Майдану. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з зали суду.

Зокрема, суд прийняв рішення про перерву до 12 жовтня у зв'язку з тим, що на сьогоднішньому засіданні не був присутній адвокат Євген Солодко. У той же час прокурор Юлія Малашич зазначає, що право підозрюваного на захист не було порушено, оскільки на засіданні були присутні два адвоката.

Також захист Крисіна сьогодні оголосив, що поставить питання про визнання деяких доказів по справі неприйнятними. Крім того, адвокати наполягають на допиті слідчого, який, на їх думку, порушив порядок ознайомлення з доказами і нібито хотів виключити деякі докази зі справи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дарницький райсуд продовжив розгляд справи Крисіна. Його звинувачують у протидії учасникам Майдану і тортурах.

Зазначимо, сам обвинувачений на сьогодні знаходиться в колонії в Донецькій області, в якій він відбуває покарання у справі про вбивство журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія взимку 2014 року.