Прокурор підтвердив, що Крисін перебуває у колонії у Донецькій області

Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна)

Крисін перебуває у СІЗО з 19 жовтня

"Тітушковод" Юрій Крисін уже доставлений до колонії у Донецькій області. Про це в коментарі РБК-Україна розповів прокурор Олексій Донський.

Він зазначив, що Крисін перебуває у колонії з 19 жовтня.

"Маю повідомити, що з 19 жовтня Крисін вже перебуває у колонії. Він буде в суді виступати по відеоконференції, я думаю. Наступне засідання відбудеться 6 листопада, потім 9 листопада у Солом'янському суді",- сказав Донський.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва 16 жовтня відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту Юрія Крисіна про повернення до слідчого ізолятору у Києві.

Тоді повідомлялося, що у суду немає даних про те, чи знаходиться Крисін зараз у СІЗО або в колонії. "Взагалі це слід тільки зі слів захисника. Тому буде зроблений запит у СІЗО, щоб ми могли отримати дані, чи етапований він, коли і куди. І потім, якщо надійде подібне клопотання, ми будемо його розглядати", - сказала суддя.

Відзначалося, що адвокати подавали клопотання про повернення Крисина в СІЗО саме в Солом'янський суд, де слухається по ньому друга справа.

Як писало РБК-Україна раніше, прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган заявила, що фігуранта справ про вбивство журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія, а також про тортури під час Майдану Крисіна буде етаповано із київського СІЗО до виправної колонії у Донецькій області.