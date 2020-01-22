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Прокуратура подала позов про витребування 35 гектарів з маєтком Медведчука, - "Наші гроші"

Новини » Суспільство     22.01.2020 - 09:56
Прокуратура подала позов про витребування 35 гектарів з маєтком Медведчука, - "Наші гроші"
Фото: Віктор Медведчук (УНІАН)

Розгляд позову призначено на 3 лютого

Прокуратура Київської області подала позов про витребування двох земельних ділянок площею 34,62 гектари на березі річки Стугна в Обухівському районі, на яких розташований особняк народного депутата Віктора Медведчука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування журналістів "Наші гроші".

Згідно з позовом прокуратури, Київська облдержадміністрація та Обухівська райдержадміністрація порушили законодавство при наданні цих ділянок у користування і подальшого продажу. Земельні ділянки витребують на користь Кабінету міністрів.

Розгляд позову призначено на 3 лютого.

Прокуратура подала позов про витребування 35 гектарів з маєтком Медведчука, - &quot;Наші гроші&quot;

Власником 24,39 гектарів є ГО "Інвестиційна компанія "Спорт-Тур", засновником якої є ТОВ "Інвестиційна компанія "Терра-Інвест", власником якої через лондонську "Ларидж Інвестменс Лтд", ТОВ "ІК "Гармания" і кіпрську "БРЕВИС Холдінгз Лтд" виступає дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Ділянка в 10,22 га знаходиться у володінні ТОВ "Компанія з управління активами "МТИР Ессет Менеджмент", офіційними засновниками якої є кіпрські компанії "Listono Management Ltd" (бенефіціарні власники - Андрій Зюзя, Юрій Ромазанов і Павло Коваленко), "Merceno Holdings Ltd" (Лариса Яременко), "Noresia Contruction Ltd" (Олена Мельник, Сергієнко Аліна і Володимир Ямнич) , "Otrenia Investments Ltd" (Олена Жигадло), "Kirelma Enterprises" (Вадим Олійник, Олександр Тарасенко та Володимир Дерикит) і "Vinsentio Holdings Ltd" (Олександр Красницький) "МТИР Ессет Менеджмент" є одним із засновників ТОВ ФК "Динамо" з часткою 23%. Друга найбільша частка в "Динамо" належить Ігорю Суркісу (63,7%).

Наголошується, що Віктор Медведчук і Григорій Суркіс є опорою так званої "київської сімки", куди також входили Валентин Згурський, молодший брат Григорія Ігор Суркіс, Богдан Губський, Юрій Карпенко та Юрій Лях.

У березні 2019 будинок-Хонку площею 1125 кв м, який розташований на зазначених ділянках, виставлений на продаж в закритій групі ріелторів за ціною 4500 у.е. за сотку. На території є причал, вертолітний майданчик, елінг, гостьовий будинок на 200 кв м і басейн.

Раніше РБК-Україна писало, що нерухомість банку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова від примусового продажу переховав "майбутній керівник його фірми. Банк повинні були ліквідувати і віддати гроші вкладникам, але цього не сталося.

Також повідомлялося, що НАПК не знайшли підстав для перевірки можливого порушення Іваном Бакановим антикорупційного законодавства на ювілеї народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" та соратника Віктора Медведчука, Григорія Суркіса.

У Києві заарештували майно бізнесмена на 2,7 млрд гривень за несплату податків СБУ: слідчі дії проходять в афілійованій з Медвечуком компанії
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