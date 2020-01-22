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Нерухомість банку Авакових від продажу переховав їх соратник, - Bihus.info

Новини » Політика     22.01.2020 - 09:37
Нерухомість банку Авакових від продажу переховав їх соратник, - Bihus.info
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Банк мали ліквідувати і віддати гроші вкладникам, але цього не сталось

Нерухомість банку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова від примусового продажу переховав "майбутній керівник" його фірми. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розлідування Bihus.info.

Зазначається, що в цей банк за президентства Віктора Януковича сюди було введено тимчасову адміністрацію, відкликано ліцензію і розпочато процедуру ліквідації. З того моменту у банку почали зростати борги перед вкладниками.

Його мали ліквідувати і віддати гроші вкладникам, але Окружний адмінсуд Києва скасував постанову Нацбанку про відкликання у банку ліцензії і повертає банк назад у власність сім'ї Авакових. Гроші вкладникам так і не повертають.

Журналісти встановили, що наприкінці 2015-го фірма "Біо-М" Євгена Пилипенка з Бахмута стали покупцями банку "Базис", що раніше належав родині Авакова.

За даними видання, Пилипенко є близьким до родини Авакова. У 2018-му він, наприклад, значився керівником компанії “Екопром-Сервіс”. Власницею на той момент значилася його донька Катерина. В подальшому компанія перейшла до сина міністра Олександра Авакова.

Нагадаємо, у Національному агентстві з питань запобігання корупції не знайшли підстав для перевірки можливого порушення Іваном Бакановим антикорупційного законодавства на ювілеї народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" та соратника Віктора Медведчука Григорія Суркіса.

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