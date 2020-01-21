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НАЗК не перевірятиме, чи порушив Баканов законодавство через подарунок Суркіса

Новини » Політика     21.01.2020 - 10:13
НАЗК не перевірятиме, чи порушив Баканов законодавство через подарунок Суркіса
Фото: глава СБУ Іван Баканов (РБК-Україна)

У НАЗК не побачили "об’єктивних і достовірних відомостей" у розслідуванні журналістів

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) не знайшли підстав для перевірки можливого порушення Іваном Бакановим антикорупційного законодавства на ювілеї народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" та соратника Віктора Медведчука Григорія Суркіса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

У НАЗК не побачили "об’єктивних і достовірних відомостей" у розслідуванні журналістів "Схем", які оприлюднили інформацію про те, що на святкуванні свого ювілею Суркіс дарував гостям, серед яких був глава СБУ, фоторамки за 15 тисяч гривень.

"Викладена в повідомленні інформація стосовно можливого порушення вимог щодо одержання подарунків ґрунтується на матеріалах журналістського розслідування програми "Схеми: корупція в деталях", які в свою чергу не містять об’єктивних та достовірних відомостей щодо факту отримання подарунку головою Служби безпеки України Бакановим І.Г.", - зазначили в НАЗК.

Також в НАЗК додали, що інформація про вартість подарунку є "припущенням журналістів" і не містить посилань на джерела її отримання.

"З огляду на викладене вище для вжиття заходів реагування з боку Національного агентства як спеціального уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за фактами, наведеними в повідомленні, немає підстав", - підсумовано в документі.

РБК-Україна писало, що 9 січня журналіст проекту "Схеми" Михайло Ткач розмістив фотографії голови Служби безпеки України Івана Баканова на відомому французькому гірськолижному курорті Куршевель, який є одним з найпрестижніших і дорогих курортів в усьому світі. Він знаходиться у французькій частині Альп.

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