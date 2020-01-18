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Чиновника Харківської міськради викрили у розтраті держкоштів

Новини » Суспільство     18.01.2020 - 19:04
Чиновника Харківської міськради викрили у розтраті держкоштів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посадовець завдав державі збитків на майже 2 млн гривень

Правоохоронці викрили заступника директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради у розтраті державних коштів на суму майже 2 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, чиновник умисно вчинив розтрату державних коштів на користь товариства з обмеженою відповідальністю в період 2017-2019 років. Незаконними діями посадовець спричинив матеріальну шкоду майже на 2 млн гривень.

"В ході виконання товариством з обмеженою відповідальністю робіт за договорами з капітального ремонту транспортних споруд по проспекту Льва Ландау, шляхом списання зворотної суми відходів від фрезерування асфальтобетонного покриття за ціною значно нижчою ринкової, була спричинена значна матеріальна шкода", - розповіли в поліції.

Як зазначається, щодо чиновника було відкрито кримінальне провадження за частинами 2, 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора почав розслідування за фактом розкрадання при будівництві ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі Києва.

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