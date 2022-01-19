Обвинувачення теж може оскаржити запобіжний захід Порошенку, є підстави, - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) вважає, що обвинувачення теж може оскаржити запобіжний захід колишньому президенту Петру Порошенку у так званій "вугільній справі". Бюро вважає, що для цього є всі підстави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР .

"Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України є таким, яке не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження", - йдеться в повідомленні.

У бюро наголошують, що обранням запобіжного заходу Печерський райсуд констатував законність та обґрунтованість підозри Порошенка у державній зраді та сприянні терористичним організаціям.