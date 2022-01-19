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Обвинувачення теж може оскаржити запобіжний захід Порошенку, є підстави, - ДБР

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Київ, Середа 19 січня 2022 16:46
Обвинувачення теж може оскаржити запобіжний захід Порошенку, є підстави, - ДБР Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Державне бюро розслідувань (ДБР) вважає, що обвинувачення теж може оскаржити запобіжний захід колишньому президенту Петру Порошенку у так званій "вугільній справі". Бюро вважає, що для цього є всі підстави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.

"Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України є таким, яке не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження", - йдеться в повідомленні.

У бюро наголошують, що обранням запобіжного заходу Печерський райсуд констатував законність та обґрунтованість підозри Порошенка у державній зраді та сприянні терористичним організаціям.

Нагадаємо, сьогодні Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, зобов'язавши прибувати до суду та прокуратури на кожну вимогу, не виїжджати з Києва без дозволу, а також здати закордонний паспорт.

Після суду він уже заявив, що має заплановані поїздки за кордон, тому він подасть апеляцію на це рішення.

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Петро Порошенко ДБР Запобіжний захід
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