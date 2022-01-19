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Чи буде апеляція? Порошенко відреагував на рішення суду щодо запобіжного заходу

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Середа 19 січня 2022 15:01
Чи буде апеляція? Порошенко відреагував на рішення суду щодо запобіжного заходу Фото: п'ятий президент України Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що вилучення паспортів і заборона на виїзд за межі Київської області перешкоджає його політичній діяльності. При цьому він додав, що буде не тільки апеляція на рішення суду, а й реакція міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію.

"Безумовно це обмеження. У мене є запрошення на як мінімум три закордонних візитів. Вилучення паспорта перешкоджає моїй політичній діяльності. Виїзд за межі Києва перешкоджає моїй внутрішній політичній діяльності", - заявив Порошенко.

При цьому він додав, що буде активно продовжувати свою політичну діяльність.

"Мова повинна бути не тільки у вигляді апеляції...ми сподіваємося на відповідну реакцію міжнародних партнерів, ми будемо просити про це. Свою політичну діяльність я буду активно проводити, включаючи закордонні заходи, які заздалегідь заплановані", - додав Порошенко.

Згідно з рішенням суду, Порошенко зобов'язаний здати український паспорт, паспорт для виїзду за кордон. Також він не може виїжджати за територію Києва та Київської області. Термін дії-19 березня 2022 року.

Нагадаємо, Порошенко призначили запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Його підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям за допомогою контрабандних поставок вугілля з окупованого Донбасу у 2014-2015 роках.

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