Стало відомо ім'я бойовика, засудженого за обстріл автобуса під Волновахою

Куйбишевський районний суд Запорізької області оголосив вирок у справі про обстріл цивільного автобуса під Волновахою в січні 2015 року. Суд заочно дав довічне позбавлення волі бойовику "ДНР" Юрію Шпакову.

Про це РБК-Україна розповіли в правоохоронних органах.

Зазначимо, за інформацією слідства, обстріл, в результаті якого загинули 12 людей та ще 19 отримали поранення, здійснили бойовики так званого "реактивного дивізіону "Ангели аду".

Вважається, що саме Шпаков керував артилеристами, які вели обстріл.

Крім Шпакова у справі фігурує полковник збройних сил Росії Анатолій Синельников. У 2015 році російський військовий займав посаду командира "5-ї армійської бригади" і командував діями Шпакова.

Згідно з даними сайту "Миротворець", Шпаков є уродженцем міста Острогозьк Воронезької області Росії. У другій половині 1990-х проходив службу в Національній гвардії України (військова частина 4117 в селищі Клугино-Башкирівка Харківської області).

З 2014 по як мінімум 2016 рік входив до начальства так званої "5-ї окремої мотострілкової бригади ДНР". Одна з останніх згадок в сепаратистських ЗМІ - людина з таким ім'ям є комендантом "Донецького вищого загальновійськового командного училища", яке на сьогодні готує військові кадри для окупантів.