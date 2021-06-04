Обстріл автобуса під Волновахою: бойовику "ДНР" заочно дали довічне

Український суд виніс вирок у справі про обстріл автобуса під Волновахою Донецької області в січні 2015 року, в результаті якого загинули більше 10 осіб. Підозрюваному заочно дали довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це йдеться у рішенні Куйбишевського районного суду Запорізької області.

Повідомляється, що на суді було встановлено, що громадянин Ш. у квітні 2014 року вступив до терористичної організації "Донецька народна республіка" і до травня 2015 року командував батальйоном бригади "Оплот". Він брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів.

Крім того, підозрюваний 13 січня 2015 року керував обстрілом з реактивних систем залпового вогню по блокпосту біля міста Волноваха Донецької області, коли на ньому були цивільні. В результаті попадання по автобусу Златоустівка - Донецьк від отриманих поранень 12 людей загинули і ще 19 були поранені.

Також вироком з нього стягнули понад 3 млн гривень матеріальної та моральної шкоди.

Відзначимо, по всій видимості, мається на увазі бойовик Юрій Шпаков (так званий військовий комендант Докучаєвська), ім'я якого серед підозрюваних офіційно назвали в Службі безпеки України. Крім нього в справі фігурує полковник збройних сил Росії Анатолій Синельников.