Прокуратура направила до суду справу мера Ужгорода

Фото: Богдан Андріїв (uzhnu.edu.ua)

Андріїва обвинувачують у розтраті 6,5 млн гривень

Прокуратура Закарпатської області направила до суду справу мера Ужгорода Богдана Андріїва, обвинуваченого у розтраті коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу облпрокуратури.

Як зазначається, покуратура Закарпатської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Андріїва, внаслідок протиправних дій якого із місцевого бюджету незаконно було перераховано більше 6,5 млн гривень, виділених на реконструкцію пам’ятки архітектури національного значення "Амбар та винний льох XVII століття" ("Совине гніздо").

Повідомляється, що Андріїву інкримінують злочини передбачені ч.5 ст.191 КК України (розтрата коштів, вчинена шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі) та ч.2 ст.28 - ч.2 ст. 366 КК України (співучасть за попередньою змовою у службовому підробленні документів).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що суд обрав Андріїву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою в 440 тис. гривень. Разом з тим, повідомлялося, що суд Ужгорода вирішив не підтримувати клопотання прокуратури про відсторонення мера Богдана Андріїва.