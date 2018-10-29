ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Прокуратура направила до суду справу мера Ужгорода

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 14:08
Фото: Богдан Андріїв (uzhnu.edu.ua)
Фото: Богдан Андріїв (uzhnu.edu.ua)

Андріїва обвинувачують у розтраті 6,5 млн гривень

Прокуратура Закарпатської області направила до суду справу мера Ужгорода Богдана Андріїва, обвинуваченого у розтраті коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу облпрокуратури.

Як зазначається, покуратура Закарпатської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Андріїва, внаслідок протиправних дій якого із місцевого бюджету незаконно було перераховано більше 6,5 млн гривень, виділених на реконструкцію пам’ятки архітектури національного значення "Амбар та винний льох XVII століття" ("Совине гніздо").

Повідомляється, що Андріїву інкримінують злочини передбачені ч.5 ст.191 КК України (розтрата коштів, вчинена шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі) та ч.2 ст.28 - ч.2 ст. 366 КК України (співучасть за попередньою змовою у службовому  підробленні документів).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що суд обрав Андріїву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою в 440 тис. гривень. Разом з тим, повідомлялося, що суд Ужгорода вирішив не підтримувати клопотання прокуратури про відсторонення мера Богдана Андріїва.

У САП прокоментували перенесення суду щодо екс-нардепа Мартиненка Справа Лавриновича: суд продовжив засідання
Новини України УжгородрастратаСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся