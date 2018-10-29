Прокуратура направила в суд дело мэра Ужгорода

Фото: Богдан Андреев (uzhnu.edu.ua)

Андреева обвиняют в растрате 6,5 млн гривен

Прокуратура Закарпатской области направила в суд дело мэра Ужгорода Богдана Андреева, обвиняемого в растрате средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

Как отмечается, покуратура Закарпатской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Андреева, в результате противоправных действий которого из местного бюджета незаконно было перечислено более 6,5 млн гривен, выделенных на реконструкцию памятника архитектуры национального значения "Амбар и винный погреб XVII века" ("Совиное гнездо").

Сообщается, что Андрееву инкриминируют преступления предусмотренные ч.5 ст.191 УК Украины (растрата денежных средств, совершенная путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупном размере) и ч.2 ст.28 - ч.2 ст. 366 УК Украины (соучастие по предварительному сговору в служебном подлоге документов).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что суд избрал Андрееву меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 440 тыс. гривен. Вместе с тем, сообщалось, что суд Ужгорода решил не поддерживать ходатайство прокуратуры об отстранении мэра Богдана Андреева.