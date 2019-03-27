Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактами незаконних обшуків у Криму

За фактами проведення незаконних обшуків в місті Сімферополі розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Автономної Республіки Крим у Facebook.

Головне управління національної поліції Автономної Республіки Крим та міста Севастополь розпочало кримінальне провадження за фактом проведення незаконних обшуків в місті Сімферополі. Процесуальне керівництво в провадженні буде здійснювати прокуратура Автономної Республіки Крим.

"Сьогодні, 27 березня, за попередньою інформацією, представники так званих "правоохоронних органів" на тимчасово окупованій території півострова Крим проводять близько 25-ти одночасних обшуків у домоволодіннях кримських татар", - йдеться у повідомлені.

За вказаними фактами органами правопорядку автономії розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканості житла).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російська ФСБ під час обшуків в Криму затримала кримських татар та звинувачує їх в організації діяльності терористичної організації "Хізб ут-Тахрір".

Пізніше Європейський союз засудив дії ФСБ у Криму та заявив, що Росія має "припинити свавільні обшуки приватної власності, що належить кримським татарам".