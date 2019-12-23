ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Зеленського відреагували на відкриття Путіним залізничного сполучення з Кримом

Новини » Політика     23.12.2019 - 14:51
У Зеленського відреагували на відкриття Путіним залізничного сполучення з Кримом
Фото: Кримський міст (most.life)

У Зеленського нагадали про незаконність в'їзду в Крим по Керченському мосту

Представництво президента України в окупованому Криму звертає увагу, що запуск залізничного сполучення між Росією і Кримом по Керченського мосту є протиправним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представництва.

У представництві відзначають, що будь-який в'їзд на тимчасово окупований Крим повинен бути узгоджений з українською стороною і через КПВВ на адміністративному кордоні.

"Представництво також засуджує черговий неузгоджений з Україною візит 23 грудня 2019 президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окуповану територію України - в Автономну Республіку Крим і Севастополь. Такі дії РФ є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, нехтуванням Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

У Зеленського відреагували на відкриття Путіним залізничного сполучення з Кримом

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія перекрила рух по Керченській протоці у період з 21 по 24 грудня у зв'язку з візитом президента РФ Володимира Путіна на відкриття залізничного сполучення з окупованим Кримом.

Українці назвали політика року Столтенберг готовий зустрітися з Путіним
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся