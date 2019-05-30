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У Криму затримали ще одну активістку кримськотатарську

Новини » Надзвичайні події    30.05.2019 - 16:44
У Криму затримали ще одну активістку кримськотатарську
Фото: Мимуне Салієва (facebook.com fethikurtiy)

Активістку затримали біля її будинку в місті Бахчисарай

У аннексированном Криму співробітники Центру з протидії екстремізму МВС РФ (ЦПЕ) затримали кримськотатарську активістку, координатора громадської організації "Кримське дитинство" Мимуне Салієву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність".

Як повідомляється, активістку затримали біля її будинку в місті Бахчисарай.

"Подробиці з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що до Салієвої не пропускають адвоката Еміля Курбединова.

У той же час адвокат Еміль Курбединов повідомив проекту "Крим.Реалії", що дружину фігуранта другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Салієву звинувачують за ст. 20.3 КоАП РФ - демонстрація забороненої символіки. Ця стаття передбачає адміністративний арешт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Криму 30 травня російські силовики затримали кримськотатарську активістку Лутфие Зудиеву. Їй інкримінують "демонстрацію забороненої символіки", що передбачає адміністративний арешт.

Крім того, підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 9 кримськотатарських активістів з числа затриманих російськими силовиками 27 березня за підозрою в причетності до діяльності організації "Хізб ут-Тахрір".

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