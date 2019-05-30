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У Криму російські силовики затримали кримськотатарську активістку

Новини » Надзвичайні події    30.05.2019 - 15:59
У Криму російські силовики затримали кримськотатарську активістку
Фото: Лутфіє Зудієва (krymsos.com)

Адвокат повідомив, що російські силовики везуть Зудієву до Сімферополя

В анексованому Криму російські силовики затримали кримськотатарську активістку Лутфіє Зудієву. Про це заявив адвокат Еміль Курбедінов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії".

Їй інкримінують "демонстрацію забороненої символіки", що передбачає адміністративний арешт. Адвокат повідомив, що російські силовики везуть Зудієву до Сімферополя. Публічних коментарів російських силових відомств щодо затримання немає.

Нагадаємо, 27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

У ФСБ РФ заявили, що затримані "здійснювали антиконституційну діяльність, засновану на доктрині створення "всесвітнього халіфату", руйнування інститутів світського товариства і спрямовану на повалення насильницьким шляхом чинної влади".

Крім того, 27-28 березня "суд" у Сімферополі виніс рішення про арешт всіх затриманих до 15 травня.

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