Прокуратура АР Крим повідомила про підозру "військовому комісару Ялти"

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З 2015 по 2019 року окупаційна влада провела дев'ять незаконних закликів до лав ЗС Росії

Прокуратура Автономної Ремпублики Крим повідомила про підозру колишнього заступника Ялтинського міського військового комісаріату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу прокуратури.

Як повідомляється, так званому "військовому комісару Ялти" повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни, які полягають у примушуванні осіб служити в збройних силах держави - окупанта).

Досудовим розслідуванням було встановлено, що зазначена особа будучи військовим комісаром Ялти" і одночасно будучи "заступником голови призовної комісії", здійснював примусовий призов цивільного населення тимчасово окупованої півострова на строкову військову службу в Збройні сили РФ.

Прокурор АР Криму Ігор Поночовный заявив, що протягом чотирьох років окупаційна влада провела дев'ять незаконних закликів до лав ЗС Росії.

"протягом 2015-2019 років, окупаційна влада провела 9 незаконних закликів до лав ЗС РФ, в ході яких на строкову військову службу призвано близько 19 000 цивільних мешканців Криму, в тому числі, використовуються для участі у військових операціях за межами РФ. Зараз йде чергова незаконна осіння кампанія. За "ухилення від служби" окупанти масово переслідують кримчан, зокрема шляхом залучення до відповідальності за кримінальним законодавством РФ, що передбачає реальне позбавлення волі", - зазначив він.

Нагадаємо, з 2014 року Збройні сили Російської Федерації закликали в свої ряди 18,9 тисячі кримчан. При цьому наголошується, що восени очікується ще близько 3,5 тисячі призовників.

Крім того, в окупованому Криму в поточному році за ухилення від служби в армії РФ були засуджені 17 жителів півострова. Всього в 2019 році було порушено 20 кримінальних справ за ст. 328 Кримінального кодексу Росії "ухилення від військової служби в Збройних силах РФ", за 17 з них винесено вирок, ще три - на розгляді.