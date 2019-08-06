У Криму за ухилzння від служби в армії РФ засуджено 17 осіб в 2019

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Призов кримчан до армії РФ порушує норми міжнародного гуманітарного права

В окупованому Криму в 2019 році за ухиляння від служби в армії Російської Федерації були засуджені 17 жителів півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу в Facebook.

За інформацією правозахисників, загалом у нинішньому році було порушено 20 кримінальних справ за ст. 328 Кримінального кодексу Росії "за ухиляння від військової служби в Збройних силах РФ", за 17 з них винесено вирок, ще 3 - на розгляді.

"Тільки в липні винесено 5 вироків за цією статтею. Загалом таких справ стосовно кримчан, за даними КПГ, відкрито щонайменше 69", - йдеться в повідомленні.

Зазнначається, що в Криму навесні 2019 року пройшла 9-та призовна кампанія, в рамках якої заявлено про призов 3400 осіб (Крим - 2800, Севастополь - 600).

Після окупації в армію РФ призвали близько 18 900 жителів Криму, у тому числі Севастополя.

Кримська правозахисна група підкреслила, що призов кримчан до армії РФ порушує норми міжнародного гуманітарного права.

"Проведення призову жителів окупованих територій до лав армії держави-оккупанта, а також безперервна пропаганда на території Криму служби у ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, а переміщення призваних громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї Конвенції", - заявляють правозахисники.

Нагадаємо, Кримське управління ФСБ Росії порушило кримінальну справу проти кримськотатарської журналістки, ведучої телеканалу ATR Гульсум Халілової за нібито "участь у збройному формуванні на території іноземної держави".

