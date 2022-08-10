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Прокляття "Аякса" та виїзні подвиги: як "Динамо" грало в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

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Київ, Середа 10 серпня 2022 15:50
Прокляття "Аякса" та виїзні подвиги: як "Динамо" грало в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: "Динамівці" радіють голу в Граці (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У ніч проти середи київське "Динамо" вп'яте пробилося в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Там суперником української команди стане лісабонська "Бенфіка".

Історична довідка про виступи "Динамо" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів – у підбірці РБК-Україна.

Плей-офф у кваліфікації Ліги чемпіонів запровадили перед сезоном 2009/10. З того часу "Динамо" чотири рази опинялося на цій стадії турніру. Отже, двоматчеве протистояння з "Бенфікою" – напівювілей.

У сезоні 2010/11 "біло-сині" розпочали свій шлях із 3-го раунду кваліфікації, де легко впоралися з бельгійським "Гентом" (3:0, 3:1). А ось за путівку в груповий етап ЛЧ довелося битися з "Аяксом".

Прокляття &quot;Аякса&quot; та виїзні подвиги: як &quot;Динамо&quot; грало в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

І так невеликі шанси "Динамо" розвіялися після невдалого варіанту домашньої нічиєї – 1:1 із голом Гусєва у відповідь на забитий м'яч Вертонгена. На виїзді ж команда під керівництвом росіянина Газзаєва пропустила двічі, а гол ветерана Шевченка з пенальті лише підсолодив гіркоту поразки.

Зате наступний досвід плей-офф кваліфікації для українського гранда був вдалим. Після двох перемог над "Фейєнордом" кияни вийшли на міцненьку "Боруссію" з Менхенгладбаха в сезоні 2012/13.

Прокляття &quot;Аякса&quot; та виїзні подвиги: як &quot;Динамо&quot; грало в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Перший матч був виїзним і розпочався для "Динамо" невдало – Рінг забив уже на 13-й хвилині. Та Михалик і Ярмоленко перевернули все з ніг на голову ще до перерви, а добив "жеребців" автогол Де Йонга під завісу поєдинку. У Києві ж "Динамо" горіло 0:2 за дві хвилини до свистка, але Ідейє вивів "біло-синіх" в основну сітку.

У сезоні 2018/19 "Динамо" знову не склало іспит перед "Аяксом". Цього разу шансів вітчизняний клуб мав ще менше, ніж у 2010-му. Нашпиговані талантами амстердамці забили вже на 2-й хвилині, не помітили гол Кендзьори на 16-й та оформили ще два голи до перерви.

Прокляття &quot;Аякса&quot; та виїзні подвиги: як &quot;Динамо&quot; грало в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Після виїзних 1:3 вдома бодай щось протиставити "Аяксу" кияни не змогли. Команда під орудою Олександра Хацкевича, здається, більше переживала за те, щоб не програти ще раз, а не відігратися. Як наслідок, сумні "нулі" та виліт до Ліги Європи.

Нарешті в сезоні 2020/21 "Динамо" несподівано легко розібралося з бельгійським "Гентом". У виїзному поєдинку "біло-сині" здолали суперника завдяки голам Супряги та Де Пени (2:1). Натомість вдома забивали Буяльський, той же Де Пена та Родрігеш (останні двоє – з пенальті).

Таким чином, "Динамо" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів провело 8 матчів. Баланс зустрічей є фактично рівним: +3, =2, -3, різниця м'ячів – 12:10. Матчі з "Бенфікою" заплановані на 17 і 23 серпня.

До слова, напередодні "Динамо" переграло "Штурм" в овертаймі матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Динамо Бенфика Ліга чемпіонів
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