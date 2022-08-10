"Динамо" дотиснуло "Штурм" і в плей-офф кваліфікації ЛЧ зійдеться з "Бенфікою" Яремчука

Важкою перемогою київського "Динамо" в овертаймі завершився матч-відповідь проти австрійського "Штурма" з Граца в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2022/23.

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

"Штурм" – "Динамо" – 1:2 (перший матч – 0:1)

Голи: Гойлунд, 27 – Вівчаренко, 97, Циганков, 112

Вилучення: Саркарія, 105+1 (Ш, друга жовта картка)

Довго в Граці команди не запрягали. Перший момент виник уже на 5-й хвилині – Циганков від лінії поля відкинув до центру штрафного майданчика, звідки Шапаренко пробив над поперечиною.

"Штурм" відповів згодом подвійним випадом. Бущан двічі врятував "Динамо" впродовж однієї атаки. Особливо небезпечним вийшов удар Гірлендера, але його український кіпер ефектно перевів на кутовий.

А ось на 27-й хвилині навіть Бущан виявився безсилим. Після перехоплення в центральному колі "Штурм" розігнав швидку контратаку, під час якої Прасс класною передачею вивів на побачення з воротарем Гойлунда, а юний форвард холоднокровно пробив повз нього – 1:0.

Пропущений м'яч змусив "Динамо" заграти активніше. Зрівняти рахунок "біло-сині" могли вже за п'ять хвилин, але Буяльський не зумів акцентовано пробити головою з лінії воротарського після скидки Циганкова. Згодом хавбек ще й завдав неточного удару ногою.

Натомість господарі до перерви ще двічі змусили похвилюватися шанувальників українського гранда. Спершу Бущан у ближньому куті відбив ще один постріл Гірлендера. А на 44-й удар Прасса із середньої дистанції просвистів над воротами...

На старті другої половини двічі на себе звернула увагу пара Циганков-Шапаренко. Спершу вони дотепно розіграли кутовий, але Сирота після навісу не зміг якісно пробити. А потім показали домашню заготовку зі штрафним, але удар Циганкова впіймав Зібенгандль.

"Штурм" відповів значно гостріше. На 64-й хвилині Хорват отримав нагоду пробити з близької відстані, але Бущан оформив черговий сейв. Не дрімав український кіпер і перед цим, коли на дальній удар наважився Саркарія.

Новий спалах активності "Динамо" пов'язаний із серією замін. Упродовж 10-ти хвилин на полі з'явилися Караваєв, Вівчаренко, Ванат і Гармаш. Особливо виділявся Караваєв, який активно ввімкнувся в підтримку атак правим флангом.

Саме герой двох попередніх матчів "біло-синіх" створив момент для Буяльського на 87-й. Та хавбек знову не влучив у площину воріт. А на другій доданій арбітром хвилині лише поперечина врятувала "Штурм", коли Гармаш пробив головою після навісу Циганкова! Так гра перейшла в овертайм.

На полі різко побільшало нервів. Як наслідок, у сутичках і суперечках необов'язкові "гірчичники" заробили Сидорчук і Гармаш. Обидва досвідчені хавбеки тепер пропустять наступний матч.

Та ці баталії додали "Динамо" спортивної злості. "Біло-сині" посилили тиск і забили на 97-й хвилині. Це Циганков розкішною передачею від кута штрафного знайшов на протилежному фланзі абсолютно вільного Вівчаренко, а молодий оборонець у два дотики пробив голкіперу поміж ніг – 1:1!

Завдання втримати рахунок "Динамо" полегшив Саркарія. Форвард господарів порушив правила проти суперника в центрі поля, отримав другу жовту картку та пішов відпочивати достроково.

А всі запитання щодо переможця протистояння "біло-сині" зняли на 112-й хвилині. Український гранд у хокейному стилі реалізував більшість триходівкою Ванат-Буяльський-Циганков із завершальним пострілом останнього прямісінько в кут.

У плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" побореться за путівку в груповий етап турніру з лісабонською "Бенфікою". Матчі з командою, кольори якої захищає вихованець киян Роман Яремчук, відбудуться 16/17 серпня і 23/24 серпня.