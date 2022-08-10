Ліга чемпіонів: "Динамо" – "Бенфіка" та інші протистояння за місця в груповому етапі

Союз європейських футбольних асоціацій визначився з датами проведення матчів плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23. Серед них – двоматчевий поєдинок київського "Динамо" та лісабонської "Бенфіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Перші матчі раунду плей-офф кваліфікації відбудуться 16-17 серпня. Натомість матчі-відповіді заплановані на 23-24 серпня.

"Динамо" прийме португальський гранд 17 серпня у Лодзі. Поєдинок на стадіоні ЛКС розпочнеться о 22:00 за київським часом. Другий матч відбудеться 23 серпня у Лісабоні. Стартовий свисток повинен пролунати теж о 22-й годині.

Інші пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23:

"Буде-Глімт" – "Динамо" Загреб

"Копенгаген" – "Трабзонспор"

"Рейнджерс" – ПСВ

"Карабах" – "Вікторія" Пльзень

"Маккабі" Хайфа – "Црвена Звезда"

Шість переможців раунду отримають місця в груповому етапі турніру. Тим часом шість невдах потраплять до груп Ліги Європи.